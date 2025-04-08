Lesione del crociato per Kouamè. Il giocatore è in prestito all'Empoli ma di proprietà della Fiorentina

Brutta tegola per l'Empoli che perde Kouamè in questo finale di stagione. Il calciatore di proprietà della Fiorentina si è infortunato gravemente

Brutta notizia per Kouamè, l'attaccante in prestito secco all'Empoli ma di proprietà della Fiorentina è stato costretto al cambio contro il Cagliari nel corso del secondo tempo della partita giocata domenica allo stadio Castellani e terminata 0-0. Per lui un problema al ginocchio destro provocato dopo una caduta a terra. Purtroppo l'infortunio è stato più grave del previsto ed è stata evidenziata una lesione del crociato. Il calciatore tornerà molto probabilmente alla Fiorentina a fine stagione e proseguirà le cure con il club viola