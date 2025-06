Fazzini il colpo piazzato dalla Fiorentina: nell’ultima stagione all’Empoli 4 gol e 1 assist in 20 presenze

Detto, fatto. La Fiorentina ha piazzato il colpo Jacopo Fazzini. Il centrocampista, originario di Massa e cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, sbarca a Firenze. Si tratta di un giocatore piuttosto abile nei contrasti, bravo ad iniziare l’azione smistando palloni grazie alla visione di gioco di cui è dotato. Possiamo classificarlo come “tuttocampista”, poiché ci troviamo di fronte ad un centrocampista moderno in grado di ricoprire più ruoli, ma sempre con grande padronanza nonostante la giovane età.

Nel gennaio scorso era già stato messo nel mirino dal direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè come sostituto ideale di Edoardo Bove, il 22enne che è stato costretto allo stop, in seguito al malore accusato nel corso di Fiorentina-Inter il 1 dicembre, ed alla conseguente operazione per l’installazione di un defibrillatore sottocutaneo. Ma il passaggio in maglia viola poi non si concretizzò. La ghiotta occasione si è ripresentata ora, con l’Empoli di Fabrizio Corsi retrocessa in Serie B al termine di questa stagione. Da capire se il gioiellino toscano andrà a sostituire Lucas Beltran, sull’argentino da tempo c’è il River Plate, interessato ad un suo ritorno in patria. Di sicuro non andrà a prendere il posto di Albert Gudmundsson, preso ieri a titolo definitivo dal Genoa, dopo una stagione non troppo brillante.

Un altro giovane italiano dunque, che si va ad aggiungere a quelli già presenti in rosa. Il patron Rocco Commisso, in più occasioni ha ribadito la forte volontà di “italianizzare la squadra gigliata”, acquistando ragazzi italiani dal grande potenziale. Jacopo Fazzini, dopo aver concluso l’esperienza all’Europeo Under 21, oggi sosterrà le visite mediche di rito a Roma, poi prenderà la via del Viola Park, a Bagno a Ripoli, dove ad attenderlo ci sarà la dirigenza viola. Fazzini è stato acquistato dalla Fiorentina a titolo definitivo per 10 milioni di euro.

Qui di seguito presentiamo un focus sulla stagione 2024/25 di Jacopo Fazzini con l’heatmap relativa alle sue partite giocate quest’anno in Serie A. Fazzini nel club azzurro è stato posizionato sull’out di sinistra ma è abile a svariare un po’ per tutto il campo, infatti sulla base delle fasce di colore, è possibile vedere che si è spostato sia al centro del terreno di gioco, come “regista offensivo”, sia sull’out di destra. All’Empoli, il gioiellino, è stato inoltre incaricato di battere i calci d’angolo di sinistra. Fazzini in Serie A, con la maglia dell’Empoli, nel campionato appena concluso ha collezionato 20 presenze (16 da titolare) condite da 4 gol (uno ogni 348 minuti, tutti segnati con il suo piede preferito, il destro) e 1 assist. Con le 4 reti siglate Fazzini ha superato i gol attesi (xG), pari a 3.09. La percentuale realizzativa del classe 2003 è pari al 15%, la media di tiri di 1.4. La precisione di passaggi nella metà campo avversaria è pari al 67%, i dribbling riusciti pari al 55%.