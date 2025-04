Graziani difende Palladino: “Ha 6 punti in più dell’anno scorso, mi domando cosa deve fare di più per accontentarvi tutti”

L’ex attaccante di Fiorentina, Roma e Torino Ciccio Graziani ha parlato della situazione in casa viola dopo il successo nel derby toscano: “Non voglio parlare di punti persi per la Fiorentina perché ha vinto contro le grandi e ha pareggiato o perso altre gare più abbordabili, ma ci sta questo è il bello del calcio, questa squadra merita i punti che ha adesso e sta facendo un ottimo campionato anche migliore dell’anno scorso. I campionati sono tutti particolari e potresti stare fuori da tutto nonostante un grande punteggio finale, questo potrebbe essere l’unico rimpianto.”

Su Palladino: “Adesso la Fiorentina ha 6 punti in più dell’ultimo Italiano, quindi c’è poco da dire. Sta facendo benissimo e mi domando cosa dovrebbe fare di più per fare contenti tutti. Giudichiamolo alla fine della stagione e lì vedremo cosa avrà raccolto. In caso positivo verrà confermato, sennò la società sceglierà cosa fare, ha battuto tutte le grandi e per me non va criticato.”

Su Kean: “Mi auguro torni presto perché per la Fiorentina è un punto di riferimento perfetto e vorrei rivederlo sin da giovedì al centro dell’attacco. Se poi non sarà ancora pronto, allora non sarà un problema perché abbiamo i giocatori adatti a rimpiazzarlo e mi fido dei sostituti.”