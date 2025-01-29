Corriere dello Sport: “Fazzini-Fiorentina è l’operazione più possibile. Con l’Empoli si può chiudere sotto i 15 milioni”
Fiorentina alla ricerca di un centrocampista
La Fiorentina fa il punto sull'attacco,ma non solo. L'altro grande tema è quello del mediano, coi viola che spingono per avere Warren Bondo del Monza in quanto è il giocatore che si avvicina di più alle caratteristiche richieste da Palladino. I brianzoli vogliono una cifra attorno ai 10-15 milioni di euro per privarsi del suo cartellino.
Da tenere presente l'opzione Nicolò Fagioli: il nodo sta nella formula forse più che nelle cifre, perché la Juventus lo vuole cedere a titolo definitivo. Al massimo in prestito con obbligo di riscatto. Al momento né Fiorentina, né Milan, né Marsiglia vanno oltre il prestito con diritto.
Piace anche Jacopo Fazzini dell'Empoli, tanto più che si potrebbe fare per meno di 15 milioni. Il tempo stringe e la Fiorentina deve chiudere in fretta il centrocampista per consentire a Palladino di lavorare con la squadra ritoccata. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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