Nazione: “Fiorentina-Empoli c’è l’accordo per Kouamè. L’ostacolo resta l’ingaggio”
Con la volontà del giocatore si può arrivare ad un accordo
A cura di Redazione Labaroviola
23 gennaio 2025 08:39
Sarebbe solo questione di tempo per la cessione di Christian Kouamè. L’attaccante della Fiorentina infatti, messo sul mercato in questa sessione di mercato, sarebbe molto vicino a vestire la maglia dell'Empoli.
La Nazione riporta l'interesse del club di Corsi che avrebbe già trovato un accordo con la Fiorentina per il trasferimento del giocatore. Adesso rimane da superare lo scoglio dell'ingaggio, ma con la volontà del giocatore si potrebbe arrivare a un accordo.
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