La Fiorentina scende in campo allo stadio Franchi contro l’Empoli, calcio di inizio ore 15. Palladino deve fare a meno di Kean, fuori per problemi famigliari, Dodò per appendicite e Colpani che deve smaltire il problema alla caviglia. Questa gli undici viola e le scelte di Palladino. La formazione ufficiale:

De Gea, Pongracic, Pablo Mari, Ranieri, Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Adli, Gosens, Gudmundsson, Beltran