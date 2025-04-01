Coppa Italia: il Bologna passeggia ad Empoli, Italiano vicino alla quarta finale in tre anni

Orsolini e compagni chiudono la pratica in meno di mezz’ora. Felsinei a un passo da un traguardo atteso 50 anni

l Bologna non si ferma più. Al ‘Castellani’ gli basta poco meno di mezz’ora per liquidare l’Empoli: 0-2 in sei minuti arrembanti firmato dal solito Orsolini (5 gol nelle ultime 5 partite: merita la Nazionale) e dall’olandese Dallinga. Tramortita la squadra di D’Aversa, che nulla può contro la dirompenza e l’entusiasmo della squadra rossoblù. Non c’è partita, non c’è mai stata. A inizio ripresa Dallinga fa doppietta e chiude definitivamente il match sul punteggio di 3-0. Un punteggio che dà pressoché la certezza della qualificazione in finale di Coppa Italia all’Olimpico di Roma, a una finale che manca dal lontanissimo 1974. Per Italiano si tratterebbe della quarta finale in 3 anni, dopo quelle (2 di Coppa Italia e 1 di Conference: tutte perse) con la Fiorentina.

EMPOLI-BOLOGNA 0-3: 23′ Orsolini, 29′ e 51′ Dallinga

Lo riporta calciomercato.it