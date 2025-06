Pedullà: “Contatto Fiorentina-Empoli entro il weekend per Fazzini. Richiesta 12 milioni, l’offerta andrà oltre 10”

Alfredo Pedullà nel suo profilo X ha riportato una notizia importantissima in chiave calciomercato per la Fiorentina: Contatto tra la società viola e l’Empoli entro il weekend. La richiesta è di 12 milioni, l’offerta andrà oltre i 10. Fazzini entusiasta, si lavora per chiudere in tempi non lunghi”. Questo il post uscito quest’oggi:

Esclusiva: #Fazzini, contatto tra #Fiorentina ed #Empoli entro il weekend. La richiesta è di 12 milioni, l’offerta andrà oltre i 10. Fazzini entusiasta, si lavora per chiudere in tempi non lunghi https://t.co/fLutKyd4qe — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 20, 2025