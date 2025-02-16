Kouame fa una bruttissima prestazione ad Udine con la maglia dell'Empoli: è il peggiore dei suoi

L'attaccante ivoriano, ex Fiorentina, è stato il peggio in campo nella sconfitta degli azzurri in Friuli per 3-0

Udinese-Empoli giocata oggi ad Udine è finita con un netto successo dei padroni di casa ai danni degli azzurri toscani. Infatti, i friulani hanno trionfato per 3-0 con le reti di Thauvin e la doppietta di Ekkelenkamp ma, in chiave Fiorentina, è da rivedere la prova dell'attaccante ivoriano Christian Kouame che, schierato titolare, ha sbagliato diverse occasioni per portare i suoi in vantaggio e per pareggiare. Una brutta partita per il giocatore che ha disputato una delle prime gare con la nuova maglia. Nel primo tempo si è mangiato due gol: prima mandando a lato su un cross di Cacace e poi con il mancino dopo aver anticipato Solet. Il calciatore ha mostrato le solite lacune tecniche che lo avevano contraddistinto anche a Firenze con tanti appoggi sbagliati ed errori molto banali.