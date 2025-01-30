Nazione: “Kouamè-Empoli in chiusura in prestito con obbligo di riscatto. Ma occhio al Leganes, offerta a titolo definitivo?”

Empoli in pole, trattativa ai dettagli

L'Empoli è alla continua ricerca di un attaccante e avrebbe individuato in Christian Kouamé il profilo perfetto. Il 27enne attaccante ivoriano interesserebbe anche a Cagliari e Leganes, con il Torino ormai defilato.

In questo momento, il club toscano sarebbe in vantaggio su quello spagnolo e starebbe cercando di limare gli ultimi dettagli che porterebbero alla conclusione dell'operazione. La trattativa si baserebbe su un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni (quasi sicuramente la salvezza dell'Empoli). In questo momento, salvo un'offerta dell'ultimo minuto per prelevarlo a titolo definitivo già adesso, Kouamé sarebbe promesso sposo degli azzurri. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-cataldi-spinge-per-esserci-contro-il-genoa-sta-recuperando-pablo-mari-fa-il-suo-esordio/286775/