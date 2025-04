Dodô su Instagram esalta i suoi compagni e festeggia la vittoria di ieri: “Quanto sono orgoglioso di voi”

La Fiorentina di Raffaele Palladino è riuscita ad imporsi nell’incontro con l’Empoli per 2-1, proseguendo la rincorsa ad un posto in Europa. La sfida contro gli azzurri è sempre tosta per la Fiorentina, che inoltre, ha dovuto fare i conti anche con due assenze pesantissime. Kean che era a Parigi assieme alla famiglia e Dodô che è stato operato di appendicite. E proprio il brasiliano, tramite il suo profilo Instagram, ha mandato un messaggio ai suoi compagni per esaltarli dopo questo successo: “Che squadra, quanto sono orgoglioso di voi”.