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Corriere dello Sport: "Kouamè all'Empoli in prestito secco fino a giugno. Poi il club deciderà se prolungare"

Kouamè ha rifiutato la pista Torino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2025 09:17
Corriere dello Sport: "Kouamè all'Empoli in prestito secco fino a giugno. Poi il club deciderà se prolungare" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Christian Kouame ha scelto la squadra di D'Aversa, l’Empoli, rifiutando lo scambio con Sanabria proposto dal Torino. Si trasferisce in prestito secco fino a giugno, con la possibilità per l'Empoli di trattare un eventuale prolungamento a fine stagione, a seconda del suo rendimento. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-zaniolo-alla-fiorentina-in-prestito-oneroso-con-diritto-che-puo-diventare-obbligo-a-16-milioni/286936/

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