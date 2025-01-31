Corriere dello Sport: "Kouamè all'Empoli in prestito secco fino a giugno. Poi il club deciderà se prolungare"
Kouamè ha rifiutato la pista Torino
A cura di Redazione Labaroviola
31 gennaio 2025 09:17
Christian Kouame ha scelto la squadra di D'Aversa, l’Empoli, rifiutando lo scambio con Sanabria proposto dal Torino. Si trasferisce in prestito secco fino a giugno, con la possibilità per l'Empoli di trattare un eventuale prolungamento a fine stagione, a seconda del suo rendimento. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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