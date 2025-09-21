Rapuano punito dopo Verona-Juventus: arbitrerà in Serie B per le prossime giornate

Il fischietto romagnolo dovrà scendere di categoria dopo la direzione incerta avuta ieri al Bentegodi in Verona-Juventus

Antonio Rapuano, 40enne direttore di gara della sezione di Rimini, come anticipato dalla Gazzetta dello Sport, verrà retrocesso in Serie B nelle prossime giornate: il provvedimento sarebbe stato deciso dall'AIA dopo la direzione di gara non proprio convincente del match del Bentegodi tra l'Hellas e i bianconeri di Tudor.

Nel mirino, in particolare, ci sono due episodi. Si fa riferimento al rigore concesso al Verona e poi realizzato da Orban in cui lo juventino Joao Mario tocca il pallone con il braccio e la mancata espulsione dello stesso Orban per una gomitata diretta su Gatti pochi minuti dopo che hanno portato i massimi organi arbitrali a punire il fischietto romagnolo.

Rapuano era finito sotto i riflettori anche una settimana fa nei minuti finali di Milan-Bologna quando, nelle vesti di quarto ufficiale, era stato protagonista dell'espulsione di Allegri dopo il rigore prima assegnato e poi revocato ai rossoneri.