Sarà Rapuano a dirigere Lazio-Fiorentina. Una sola sconfitta per i viola con l'arbitro di Rimini
Sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini ad arbitrare Lazio-Fiorentina, gara in programma domenica sera valida per la 22esima giornata di Serie A. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Pe...
Sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini ad arbitrare Lazio-Fiorentina, gara in programma domenica sera valida per la 22esima giornata di Serie A. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Passeri, il quarto uomo sarà invece Feliciani mentre Fabbri e Meraviglia sono il VAR e AVAR designati per il posticipo dell'Olimpico. Con la Fiorentina sono quattro i precedenti per Rapuano. Il bilancio parla di due vittorie, un pareggio e una sconfitta.
CATALDI ASSENTE ALL'ALLENAMENTO
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