Labaro Viola

Sarà Rapuano a dirigere Lazio-Fiorentina. Una sola sconfitta per i viola con l'arbitro di Rimini

Sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini ad arbitrare Lazio-Fiorentina, gara in programma domenica sera valida per la 22esima giornata di Serie A. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Pe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 gennaio 2025 14:30
Sarà Rapuano a dirigere Lazio-Fiorentina. Una sola sconfitta per i viola con l'arbitro di Rimini - Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Rapuano
Condividi

Sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini ad arbitrare Lazio-Fiorentina, gara in programma domenica sera valida per la 22esima giornata di Serie A. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Passeri, il quarto uomo sarà invece Feliciani mentre Fabbri e Meraviglia sono il VAR e AVAR designati per il posticipo dell'Olimpico. Con la Fiorentina sono quattro i precedenti per Rapuano. Il bilancio parla di due vittorie, un pareggio e una sconfitta.

CATALDI ASSENTE ALL'ALLENAMENTO

https://www.labaroviola.com/radio-bruno-annuncia-cataldi-assente-dallallenamento-convocazione-difficile-per-domenica/285833/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok