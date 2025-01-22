Sarà Rapuano a dirigere Lazio-Fiorentina. Una sola sconfitta per i viola con l'arbitro di Rimini

Sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini ad arbitrare Lazio-Fiorentina, gara in programma domenica sera valida per la 22esima giornata di Serie A. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Pe...

Sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini ad arbitrare Lazio-Fiorentina, gara in programma domenica sera valida per la 22esima giornata di Serie A. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Passeri, il quarto uomo sarà invece Feliciani mentre Fabbri e Meraviglia sono il VAR e AVAR designati per il posticipo dell'Olimpico. Con la Fiorentina sono quattro i precedenti per Rapuano. Il bilancio parla di due vittorie, un pareggio e una sconfitta.

CATALDI ASSENTE ALL'ALLENAMENTO

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