Sarà Rapuano ad arbitrare Hellas Verona-Fiorentina. C’è un precedente: i viola vinsero 2-0

Sono state da poco rese note da parte dell’AIA le designazioni arbitrali per la 35a giornata di Serie A. La sfida tra Hellas Verona e Fiorentina, prevista per domenica alle ore 15 allo stadio Marcantonio Bentegodi, sarà arbitrata da Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Ecco l’elenco completo della squadra arbitrale per il match tra i gialloblù e i viola:

Per il fischietto della sezione di Rimini sarà la terza volta come arbitro della Fiorentina in carriera. Quest’anno i gigliati l’hanno trovato all’Olimpico contro la Roma alla quindicesima, gara pareggiata 1-1 con due espulsi (Zalewski e Lukaku) nelle fila giallorosse. Le due vittorie sono: Fiorentina-Cagliari 3-0 due stagioni e Fiorentina-Verona 2-0 della scorsa stagione. Tutte le volte che ha arbitrato i viola in casa è arrivato un rigore a favore. Contro il Cagliari lo ha realizzato Biraghi, mentre contro il Verona, lo stesso capitano si è fatto parare il tiro da Montipò.

