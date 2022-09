CorSport, positiva la prova dell’arbitro Rapuano: rigore netto su Kouamé. Giusto annullare il gol di Henry

Dopo le polemiche arbitrali di Bologna-Fiorentina, la classe arbitrale dirige positivamente Fiorentina–Hellas Verona. Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, è sufficiente la conduzione di gara di Rapuano. L’arbitro chiude una gara, all’apparenza semplice, con ben 8 gialli e 35 falli fischiati. Netto il rigore fischiato per la trattenuta di Coppola su Kouame e giusto annullare il gol in fuorigioco di Henry. Voto 6. Partita positiva anche per il Var La Penna, molto veloce sui silent check. Anche per lui voto 6.