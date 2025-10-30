30 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:34

Moviola Corriere dello Sport: “Errore horror, manca un rigore all’Inter su Pio Esposito. Gud rischia”

30 Ottobre · 09:29

Cade anche Sozza, allarme rosso per Rocchi

Ecco la moviola del Corriere dello Sport: “Cade anche Sozza e allora è allarme rosso per Rocchi: il rigore che non assegna all’Inter (con la complicità di Ghersini al VAR) è clamoroso, anche difficilmente spiegabile. Qui bisogna fare tabula rasa e ripartire da zero: troppe interpretazioni, troppe eccezione e eccezioni delle eccezioni. Gli arbitri hanno perso il senso della realtà: il laccio californiano di Comuzzo su Pio Esposito, per attitudine, dinamica, buon senso, mettete quello che volete, è rigore. E invece Sozza ha lasciato andare e Ghersini ha confermato netto il penalty su Bonny.

Rischia molto Comuzzo quando si allaccia (reciprocamente) con Pio Esposito: vero, anche il nerazzurro trattiene, ma Comuzzo da sempre le spalle al pallone, non lo guarda mai. Un indizio di colpevolezza, spesso. Spinta di Gudmundsson alle spalle di Lautaro: non è decisa e decisiva ma leggera, Sozza la valuta in questa maniera, il VAR supporta. Se vogliamo abolire i rigorini… Viti già ammonito entra in scivolata su Bonny, non trova il pallone, tocco sul nerazzurro che va giù: rigore, DOGSO depenalizzato, giallo ma è il secondo. Manca un giallo chiaro per Gudmundsson: entra e prende (poca) palla e (tanto) Lautaro, doveva essere ammonito”.

