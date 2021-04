Moviola CorSport, giusto concedere i due rigori. Lopez viene graziato

Partita diretta da Aureliano, apprezzato VAR i due rigori ci sono, pur con qualche riflessione, resta solo il dubbio sul giallo di Maxime Lopez. Obiang per Berardi, affrontato da Dragowski: il portiere sfiora il pallone che resta lì, tanto che l’ultimo a toccarlo con il sinistro è lo stesso Berardi, toccato sul piede destro. Rigore che non si può non fischiare. Pezzella entra in ritardo su Raspadori che lo anticipa sul pallone con la punta del piede: pochi dubbi. Calcione di Maxime Lopez a Vlahovic: già l’involontarietà lascia qualche perplessità, ma il gesto in se stesso è scomposto e pericoloso. Arriva il giallo gli va di lusso. Lo scrive il Corriere dello Sport.

