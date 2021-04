La Fiorentina in silenzio stampa, non parla Iachini. Squadra in ritiro da domani fino al Verona

La Fiorentina dopo la sconfitta in casa del Sassuolo inizia il silenzio stampa, dunque non parlerà nessun tesserato viola presente a Reggio Emilia nè tantomeno il tecnico viola Beppe Iachini, la società viola, molto arrabbiata dopo l’ennesima sconfitta, ha deciso anche per un ritiro punitivo almeno fino alla partita di Verona in programma martedi allo stadio Bentegodi.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA, DISASTRO PEZZELLA, SI SALVA SOLO BONAVENTURA