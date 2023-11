Moviola Gazzetta: “0-1 regolare, no fallo di McKennie su Biraghi. Rugani rischia in area su Nzola”

Ecco la moviola di La Gazzetta dello Sport, Chiffi da 6 in pagella per la direzione di Fiorentina-Juve: “Conduzione senza troppi strappi, anche se pare eccessivo il giallo a Gatti (su Kouamé) e manca una ammonizione a Locatelli che strattona Mandragora (26’) e a Gonzalez. La Fiorentina lamenta due episodi al 15’ s.t.: Mandragora rileva un appoggio subìto sulla spalla di Miretti (fuori area) mentre è più rischiosa la strattonata di maglia di Rugani a Nzola. Lo 0-1 ha sviluppo regolare: McKennie non commette fallo su Biraghi”.