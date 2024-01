Moviola Corriere dello Sport: “Aureliano insufficiente, Bastoni punibile quando smette di guardare il pallone”

Ecco la moviola del Corriere dello Sport oggi in edicola: “Non sufficiente ufficiente Aureliano. Ma prima ancora del rigore che si perde (Bastoni su Ranieri), di quello che gli fanno vedere (Sommer su Nzola), del metro disciplinare tutto suo (il braccio largo di De Vrij?), l’atteggiamento da passeggiata post-prandiale nel parco prima (e dopo) l’OFR non è accettabile in nessuna serie, figuriamoci in A. Trattenute reciproche (con Parisi) sul gol di Lautaro. Rigore Sommer-Nzola? Partiamo dal rigore poi assegnato con OFR: Sommer in uscita di pugno colpisce piena la faccia di Nzola, l’intervento è comunque imprudente, anche troppo lunga la review. Contatto Bastoni-Ranieri? Bastoni trattiene Ranieri, che pure sente l’avversario: diventa punibile quando smette di guardare il pallone e si concentra solo sul viola (più questo del contatto Darmian-Bonaventura): rigore da dare in campo, al limite il non intervento del VAR”.

