Moviola CorSport, Ribery da rosso. Giusto non dare rigore su Zappacosta, Eysseric prima tocca il pallone

Oggi nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo la moviola di Genoa-Fiorentina: “La porta a casa Maresca, non senza qualche discussione, in campo ma pure a fine partita. Spiega a Iachini perchè ha espulso Ribery (corretto), per noi è condivisibile non assegnare il penalty su Zappacosta e spiegheremo. I suoi numeri: 27 falli, tre gialli e un rosso diretto. Corretta l’espulsione di Ribery, una vera ingenuità quella del francese: entra con il piede destro a martello sopra la caviglia di Zappacosta, che si piega: rosso abbastanza scontato, Iachini protesta, Maresca lo ammonisce e spiega. Rischia molto Eysseric, quando interviene in maniera sicuramente ruvida su Zappacosta (che è in area di rigore): il giocatore viola è in vantaggio, allunga la gamba e tocca via il pallone, poi colpisce l’avversario in dinamica, Maresca lo valuta così, interpretazione che ci sta”. Banti da 6, avalla tutto quello che dice il campo.

