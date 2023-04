Moviola CorSport: “Guida esordio ok ma Milenkovic corre un rischio su Hojlund”

Rischia qualcosa Milenkovic, quando Hojlund lo salta entrando in area dalla sinistra: il serbo trattiene l’avversario, la maglia è larga ma il giocatore dell’Atalanta non perde l’equilibrio. Qualche secondo di valutazione al Var per un presunto tocco con il braccio di Djimsiti nell’area bergamasca: nel flipper, da calcio d’angolo, non emerge nulla di punibile. Guida è alla prima direzione sul campo – finora gli erano stati assegnati solo compiti al Var – quest’anno in A.

Tutto regolare sul vantaggio dell’Atalanta, che passa con Maehle dopo un regolare contrasto vinto con Terzic al limite. Il danese diventa anche il primo ammonito della serata per l’esultanza (zittendo con un gesto plateale il pubblico della Fiorentina, sotto la curva) dopo l’1-0. Decisamente prolungato, invece, il controllo al Var – Guida viene chiamato al monitor da Fabbri – per visionare il tocco con il braccio largo di Toloi dopo un movimento scomposto del difensore. L’arbitro rientra in campo e fa notare all’atalantino che non ha intercettato il pallone con la testa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, MILENKOVIC: “FUTURO? HO FIRMATO PER CINQUE ANNI, PENSO SOLO ALLA FIORENTINA. PROSSIME GARE DECIDERANNO TUTTO”