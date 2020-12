Moviola CorSport, Bonaventura graziato, andava espulso, i due rigori sono senza senso

Ecco la moviola del Corriere dello Sport: “Tre passi indietro per il giovane romano Fourneau, una partita nata male e finita peggio. Per sua fortuna l’agonia dura appena 45′, i primi: due rigori e a graziare Bonaventura. La chiude con 27 falli e 4 gialli. A 1’20”, presunto fallo su Salcedo. Già il fatto che ci siano voluti 5’50” per arrivare ad una decisione, dopo una sofferta OFR fa capire che ci si è dovuti arrampicare sugli specchi. Perchè se il fallo fischiato è di Barreca, allora è il giocatore del Verona che lo commette, allargando la gamba destra e finendo per sgambettare l’avversario; se o è quello di Igor ovvio il braccio poggiato sul petto di Salcedo, allora è peggio.

Con questo metro, il rigore su Vlahovic è un rigorone… Scherzi a parte, il contatto c’è, con Günter moto ingenuo ad entrare da dietro, ma sa di compensazione e d’essere figlio del primo, come a liberarsi la coscienza. L’errore più grande, il mancato rosso per Bonaventura per doppia ammonizione”.

