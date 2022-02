Moviola Gazzetta, giusto annullare il rigore fischiato su Castrovilli, Luiz Felipe non fa fallo

Una serata non sempre pulitissima per Orsato, che però viene “salvato” dal Var Chiffi nell’unica, vera topica che avrebbe potuto avere un peso importante nella partita. Partiamo proprio da qui: è il 64′ Castrovilli entra in area sbattendo su Luiz Felipe. Il direttore di gara indica il dischetto. Calcio di rigore e immediata protesta dei calciatori della Lazio. Qui interviene Chiffi che suggerisce la OFR al fischetto di Schio, che dopo rapido replay davanti al monitor si corregge, cancellando il penalty per la Fiorentina. Decisione giusta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

