Moviola Corsport: “È un “rigorino” che non esiste quello di fine gara. Quarta entrata al limite”

Ecco la moviola del Corriere dello Sport:”Partita va detto abbastanza complicata: Marinelli la tiene all’inizio, poi qualcosa finisce per sfuggirgli, compreso un penalty che il compianto Mattei avrete definito meno del classico “rigirino”. E lo stesso Kokorin ringrazi. Behrami cade perchè travolto da Pulgar: episodio non facile, perchè prima c’è un contatto basso e poi l’appoggio di Pandev sullo stesso Pulgar. A fine gara assegna un rigorino che non esiste. Al limite l’entrata a forbice di Martinez Quarta su Pandev”.

LEGGI ANCHE, DI CHIARA: “ITALIANO È L’ALLENATORE GIUSTA. FIORENTINA NON DIPENDE DA VLAHOVIC, SEGNALE IMPORTANTE”