Moviola Corriere dello Sport: "Colombo insufficiente. Manca un rigore al Napoli ed un rosso a Gudmundsson"

Doppio errore grave da parte di Colombo

Oggi nelle pagine del Corriere dello Sport, troviamo la moviola di Napoli-Fiorentina. Il quotidiano sportivo dà 5 alla direzione arbitrale di Andrea Colombo. Nell'occasione del rigore mancante, Lukaku prende chiaramente il tempo, si piazza davanti a Comuzzo che lo cintura, allungando anche la gamba destra, senza prendere il pallone. Pure Colombo ha un attimo di indecisione. Forse con questa mania dei rigorini stiamo esagerando. Invece subito dopo il 2-1 della Fiorentina, Gudmundsson cerca di avventarsi sul pallone battuto male da Lukaku, Raspadori lo anticipa, lui gli finisce sul piede destro con il sinistro. Avendo fischiato fallo, il cartellino giallo è automatico, sarebbe stato il secondo. Un altro errore.