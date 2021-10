Moviola CorSport, Odriozola andava espulso, Massimi lo grazia. Giusto il rosso a Sottil

Ecco la moviola di Venezia-Fiorentina nelle pagine del Corriere dello Sport: “Rivedibile il giovane Massimi, gestione disciplinare non sufficiente, ci ha pensato Italiano a… espellere Odriozola. Regolare la rete del Venezia, ci sta il secondo giallo per Sottil. L’ammonizione di Amrabat è una mezza invenzione. Poi però perdona Odriozola che in un minuto prima stende Haps poi lo trattiene colpendolo alla gamba. Manca anche il giallo per Benassi. Giusti i due gialli per Sottil”. Massimi da 5,5.

