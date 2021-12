Moviola CorSport, su Vlahovic era rigore netto per la Fiorentina: errore grave di Doveri-Abisso

Ecco la moviola di Verona-Fiorentina nelle pagine del Corriere dello Sport: “Evidentemente il ridimensionamento non ha giovato neanche a Doveri, neo presidente di Roma: il rigore che si perde (e che Abisso gli fa perdere) su Vlahovic grida vendetta. Non bene tecnicamente. Come detto, alla Fiorentina manca un rigore netto. Faraoni trattiene Vlahovic in area, addirittura si gira con le spalle al pallone pur di continuare il suo fallo. Grave che neanche Abisso al Var abbia segnalato nulla”.

