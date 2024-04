Atalanta-Fiorentina è finita 4-1. Ecco la moviola di La Gazzetta dello Sport che dà 5,5: “Giusto annullare il primo gol di Scamacca per pestone di Koopmeiners su Beltran. Sull’uscita di Carnesecchi c’è un pestone su Nico Gonzalez prima della ginocchiata. Il Var non segnala. Ok il rosso a Milenkovic, così come il giallo a Scamacca che salterà la finale”.

