Biraghi: “Ora più che mai serve unione che la stagione non è finita, abbiamo dato tutto senza rimpianti”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali al termine di Atalanta-Fiorentina terminata con il punteggio di 4-1 che ha sancito l’uscita della Fiorentina dalla Coppa Italia, queste le sue parole: “Abbiamo provato di tutto per poter passare, volevamo rivivere l’emozioni dello scorso anno ma davanti avevamo una squadra forte , complimenti a loro che vanno in finale, noi abbiamo lasciato tutto senza rimpianti. Quando ci sono queste partite qualsiasi cosa succede provi a dare tutto per andare in finale, ma loro sono stati bravi. Con la curva Fiesole siamo una cosa unica e li salutiamo sempre sia nelle vittorie che le sconfitte, noi andiamo in trasferta e vengono anche loro è come se lo facciamo insieme, c’è questo legame forte ed è giusto così ora più che mai, la stagione non è finita siamo in due competizioni da Domenica penseremo al campionato che siamo un po’ indietro e poi testa alla coppa”



