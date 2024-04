Gazzetta: “Fiorentina meglio in 10 che 11. Italiano poco lucido a Bergamo”

Una Fiorentina che gioca meglio in 10 che in 11? Approccio sbagliato avuto dalla squadra di Vincenzo Italiano. La Viola si schiera con il 4-1-4-1 che tanto aveva fatto male all’Atalanta a Firenze, soprattutto grazie alla posizione di Bonaventura. Il risultato però è completamente diverso. La Fiorentina non è brillante, Italiano poco lucido e la squadra va a sbattere contro la difesa di Gasperini che esorcizza l’allenatore della Fiorentina grazie al suo pressing asfissiante e una serie di ripartenze micidiali. Tutto inizia da una palla persa da Nico, rimpallo, Koopmeniers e gol. Da qui parte la riscossa dell’Atalanta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.