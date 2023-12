Moviola Gazzetta: “Manca un giallo a Milenkovic. La Penna si è perso tre mani sul viso”

Ecco la moviola di La Gazzetta dello Sport oggi in edicola relativa a Fiorentina-Torino: “Ben visto il braccio attaccato di Duncan al 2’ su cross di Bellanova ma manca un giallo a Milenkovic (su Zapata). Nella ripresa ci sono tre colpi di… mano sul viso: non vede quella di Bonaventura a Ricci, punisce quella di Ricci a Bonaventura e non la manata di Kouamé a Tameze: o tutte o niente, avendo uguale energia. Ranieri su Bellanova al 30’ st: giallo tendente all’arancione.

La Penna da 5,5. inizia con sicurezza e buona vista, ma le manate in viso (da punire) sono un tema pericoloso da sanzionare nella stessa maniera. Ok sul fuorigioco di Duncan (8′ s.t.)”.