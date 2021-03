Moviola CorSport, gol Ibra, resta il dubbio spinta su Pezzella. Rigore su Ribery? Contatto leggero

Oggi nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo la moviola di Fiorentina-Milan: “La porta casa, Guida, anche se non è stata una partita facilissima. Resta un dubbio sul gol di Ibrahimovic, rischioso l’intervento su Ribery, non è rigore su Brahim Diaz. E’ regolare la posizione di Ibrahimovic in occasione del gol dello 0-1: al momento del passaggio lungo di Kjaer, lo svedese è tenuto in gioco da Martinez Quarta. Piuttosto a lasciare dubbi è la spinta di Ibrahimovic su Pezzella, che fa un balzo in avanti, avesse fischiato fallo, Guida, nessuno avrebbe potuto dire nulla. Ribery s’arrabbia dopo l’intervento di Brahim Diaz: il contatto alto è leggero, c’è un contatto basso, ma il francese fa un passo e poi cade in avanti”.

