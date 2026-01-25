25 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:20

Moviola Corsport: “Braccio di Mina, no rigore? Siamo al limite. Se Kilicsoy non segnava, mani di Comuzzo in area”

CagliariFiorentinaMoviola

Guida è tra i migliori arbitri a disposizione

Nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo la moviola di Fiorentina-Cagliari: “Guida da 6,5. E’ di sicuro il migliore (o fra i migliori) in questo momento a disposizione di Rocchi: dirige sempre con grande autorevolezza. Ok la rete di Palestra, il fallo di Esposito su Ndour appartiene ad un’altra APP, Guida lo vede e concede vantaggio.

Angolo per la Viola, Gosens spizza di testa il pallone che finisce sul braccio sinistro di Mina: non se ne accorge nessuno (infatti non ci sono proteste), in sala VAR più che la posizione del braccio (siamo davvero al limite, non è accostato al corpo) è la vicinanza dei due giocatori che lo fa diventare inaspettato. Protesta Piccoli e chiede il rigore per la trattenuta di Mina: i due (fuori area) si tengono entrambi, quando l’attaccante viola si gira, il difensore rossoblù lo disturba con le mani, troppo poco per il rigore. Ad inizio gara, contatt(ino) Dodo-Mazzitelli, siamo fuori area ma fosse stato anche dentro non sarebbe stato rigore. Ripresa: testa di Gudmundsson, Palestra ha il braccio sinistro dentro la figura. Tutta buona l’azione che porta al gol di Kilicsoy, Palestra parte dalla propria metà campo sul lancio di Ze Pedro. Se non avesse segnato, sarebbe stato calcio di rigore: la deviazione di Comuzzo arriva con la mano destra. VAR: Di Paolo 6. Controllo e conferma”.

