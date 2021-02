Moviola CorSport, Vlahovic, il suo gol è regolare. Rischia la squalifica Bonaventura, era diffidato

Ecco la moviola del Corriere dello Sport: “Involontario, dopo 10 minuti, l’impatto tra Marchizza e Kouame, che obbliga il difensore all’uscita in barella perchè colpito alla testa. Corretta la distribuzione dei cartellini di Calvarese: alla fine sono quattro, tutti viola. Rischia qualcosa anche Bonaventura, diffidato, che va dritto su Ricci al tramonto del primo tempo: l’arbitro però è indulgente. Due sostituzioni per infortuni e il gioco più volte fermato portano alla concessone di sei minuti di recupero prima dell’intervento. A parte il raddoppio viola, gli altri due gol passano sotto la lente d’ingrandimento del Var dove c’è Giacomelli: la convalida dell’1-0 della Fiorentina nasce dalla verifica sul cross di Castrovilli – la palla, come dimostrano le immagini, non esce del tutto dal campo – che recapita a Vlahovic il cross. Stessi interpreti nel finale, quando il serbo è in posizione regolare e poi serve Eysseric”.

