Moviola Gazzetta, niente rigore su Danilo, giusta l’espulsione di Milenkovic

Ecco la moviola di Juventus-Fiorentina all’interno de La Gazzetta dello Sport: “Due gli episodi controversi nella partita dello Stadium e in entrambi i casi è corretta la decisione di Sozza. Iniziamo con il rigore reclamato dalla Fiorentina. Nel secondo minuto di recupero del primo tempo punizione di Biraghi e colpo di testa di Saponara. Il pallone va a impattare sul braccio di Danilo ma il movimento del difensore juventino tende a chiudere il braccio verso il corpo e non ad allargarlo aumentando la superficie. Prima di fischiare la fine del primo tempo Sozza attende la review del Var di Di Paolo che correttamente conferma la decisione: non è rigore. Proteste viola anche sull’espulsione di Milenkovic che arriva per doppia ammonizione al 72’. Meno netto ma comunque corretto il secondo giallo a Milenkovic, il contatto c’è e il giallo ne è conseguenza logica. Giusto infine l’annullamento per fuorigioco del gol di Morata.

