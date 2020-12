Moviola Gazzetta, Borja Valero andava espulso, c’era (almeno) un rigore per la Juventus

Ecco la moviola di Juventus-Fiorentina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Non una serata agevole per La Penna, che commette un paio di errori evidenti. Tackle di Cuadrado su Castrovilli al 16’: il direttore di gara fischia fallo e sanziona il colombiano con un giallo, ma è richiamato al monitor dal Var Mazzoleni. Il motivo è semplice: Cuadrado colpisce in modo pericoloso l’avversario e il rosso è chiaro. Infatti, La Penna si corregge. La ripresa si apre con il giallo Borja Valero al 47’ e tre minuti dopo lo spagnolo ne meriterebbe un altro, e quindi l’espulsione, per l’entrata in ritardo su Bentancur. Al 57’ Ronaldo pareggia, ma è in fuorigioco: giusto annullare. Subito dopo, lo stesso CR7 cade in area dopo un contatto con Castrovilli: il portoghese accentua e ci può stare non fischiare, anche se un tocco c’è e se La Penna avesse indicato il dischetto il Var non avrebbe potuto far altro che confermare la decisione. Ancora più dubbio, invece, sullo 0-2 l’episodio Dragowski-Bernardeschi, sempre nell’area viola. Il portiere allarga il braccio e tocca sul ginocchio il bianconero, ma La Penna non fischia. Forse non un evidente errore, motivo per cui il Var non interviene, ma il rigore ci stava tutto”.

