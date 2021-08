Moviola Gazzetta: “Giusto non dare rigore su Nico Gonzalez. Troppe le ammonizioni”

Ecco la moviola di La Gazzetta dello Sport relativa a Fiorentina-Torino: “Al 45′ del primo tempo, situazione fra Lukic e Nico Gonzalez in area del Torino: il granata interviene in maniera pulita. Mariani non dà rigore la sua lettura convince, è ben posizionato e il Var giustamente non interviene. Partita molto spezzettata dai fischi del direttore di gara: 9 ammonizioni sono tante alcune non convincono”.

