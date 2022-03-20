Moviola Gazzetta: Chiffi sbaglia, il Var lo richiama. Venuti anticipa Lautaro, non è rigore

La moviola di Inter-Fiorentina proposta da La Gazzetta dello Sport

Ecco la moviola di Inter-Fiorentina proposta da La Gazzetta dello Sport: "Al 64' Chiffi torna giustamente sui suoi passi rivedendo al monitor il contatto tra Venuti e Lautaro Martinez in seguito al quale aveva concesso rigore per l'Inter. Le immagini trasmesse dalla sala Var sotto la supervisione di Valeri mostrano chiaramente che è l'attaccante nerazzurro a colpire il piede del difensore viola che lo anticipa. All'86' Chiffi respinge con fermezza le proteste nerazzurre per un presunto retropassaggio volontario di Castrovilli raccolto con le mani da Terracciano: rimangono molti dubbi sull'involontarietà del gesto. Nel primo tempo, gol di Lautaro prontamente cancellato per fuorigioco su rasoterra dalla destra di Dumfries che passa tra le gambe di Biraghi, il quale non facendo una giocata non sana la posizione dell’argentino".

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