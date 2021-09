Moviola CorSport: “Ghersini non vede il rigore netto su Bonaventura. Contatto Quarta-Deulofeu no rigore”

Ecco la moviola di Udinese-Fiorentina nelle pagine del Corriere dello Sport: “Accettabile la direzione di Ghersini, che pure si perde un rigore che Pairetto (giustamente) gli fa rivedere al monitor. Così come è attento l’arbitro di Genova a far proseguire sul contatto Quarta-Deulofeu. Wallace da dietro colpisce con il ginocchio sinistro la gamba destra di Bonaventura che è in vantaggio di posizione e sta guardando il pallone. Pairetto chiama una OFR assolutamente opportuna, è un chiaro ed evidente errore. Il lieve contatto alto non c’entra. Contatto d’esperienza fra Quarta e Deulofeu”.

