Repubblica scrive: “La Fiorentina non ha limiti, sta trovando anche la giusta maturità”

Ci voleva una partita così per rimettere le cose a posto. Dopo la sconfitta con l’Inter la Fiorentina ha ripreso in mano il suo destino. E’ andata oltre quel passo falso e ha saputo reagire. Ha sofferto ma ce l’ha fatta. Ora è una squadra che oltre alle qualità del suo gioco sta trovando anche una maturità. Una bella prova di forza che segna il confine tra i sogni e le ambizioni delle vere. Lo dice la classifica, è una squadra senza limiti. E che non ha obiettivi. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, LA FIORENTINA RESPIRA ARIA DI ALTA CLASSIFICA: FORTE REAZIONE DOPO LA SCONFITTA CASALINGA