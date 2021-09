Repubblica, la Fiorentina respira aria di alta classifica: forte reazione dopo la sconfitta casalinga

Una gara in sofferenza, giusto per accontentare anche chi al bel gioco avrebbe preferito la spietata concretezza del risultato. E così è arrivata da Udine, su un campo davvero difficile contro una squadra fisica e rapida. Terza vittoria in trasferta consecutiva. Riprendersi con una reazione forte e chiara dopo una sconfitta interna non è mai facile. La Fiorentina respira aria di alta classifica con la quarta vittoria su sei gare in campionato. La prima senza subire reti. Lo scrive Repubblica.

