Moviola CorSport: “Deulofeu-Venuti contatto leggero, giusto convalidare il gol dell’Udinese”

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport troviamo la moviola di Udinese-Fiorentina: “Una direzione limpida, possiamo dire alla “europea”, quelle che tanto piacciono a Rosetti (e ovviamente anche a Rocchi): partita tutt’altro che semplice, la governa con 23 falli fischiati e 3 cartellini gialli (forse, qui poteva fare un po’ meglio): convince l’internazionale Maurizio Mariani, negli ambienti Uefa si vocifera di un possibile passaggio di categoria (da First a Elite). Il gol dell’Udinese è preceduto da un contatto fra Deulofeu (che poi servirà Beto] e Venuti: vero, gli mette le mani addosso, ma è anche vero che il contatto stesso è leggero, bene fa Mariani a non considerarlo falloso [e Fabbri al VAR a supportarlo]. E’ Deulofeu che frana su Julio in area, giusto non dare rigore”.

LEGGI ANCHE, KOUAMÉ: “DOBBIAMO DIMENTICARE SUBITO, TRA TRE GIORNI C’È LA JUVE. CI MANCA IL GOL, MA ARRIVERÀ”