Kouamé: “Dobbiamo dimenticare subito, tra tre giorni c’è la Juve. Ci manca il gol, ma arriverà”

Intervenuto ai canali ufficiali viola al termine della sfida contro l’Udinese, l’attaccante Christian Kouamé commenta con rammarico la sconfitta maturata dalla Fiorentina alla Dacia Arena e non solo: “Non è mai facile venire a giocare qua, è andata così e bisogna dimenticare subito. Fra tre giorni abbiamo un’altra partita importante, io cerco sempre di dare il massimo per aiutare la squadra. Oggi è andata male, spero che vada meglio la prossima. Il primo quarto d’ora eravamo in partita, poi quando prendi gol così è dura ma siamo stati bravi a rimanere in partita. Siamo arrabbiati, bisogna fare gol, ci sta mancando quello ma arriverà“.

