Moviola Gazzetta: “VAR decisivo, i tre rigori ci sono. Djimsiti segna ma c’è il fuorigioco di Zapata”

Ecco la moviola di La Gazzetta dello Sport: “Serata densa di episodi per Marini. All’11’ Djimsiti segna in mischia ma il Var chiama il direttore di gara al monitor. Spetta all’arbitro infatti valutare la posizione di fuorigioco di Zapata che salta mancando di pochi centimetri la palla, impattando comunque sullo sviluppo dell’azione che porta al gol. Corretto annullare. Al 30’ il primo rigore per la Fiorentina, anche stavolta suggerito dal var: sul cross di Vlahovic, Sportiello smanaccia e la palla viene colpita col braccio da Maehle. Deviazione improvvisa? Ok ma il movimento del danese è punibile. Netto anche il secondo penalty per la viola, stavolta senza l’intervento del Var: Djimsiti fuori tempo stende Bonaventura. E corretto anche quello per l’Atalanta”.

