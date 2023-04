Dodò da 7,5 in pagella, migliore in campo. Sprinta, copre e regge in velocità Zappacosta in uno dei duelli più interessanti della sfida. Sale con il passare del tempo, a tratti trascina da solo uno stadio. Lo scrive Repubblica.

