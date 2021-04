Moviola Corsport, ok il rigore su Bonaventura. Episodio dubbio Ribéry-Faraoni nell’area del Verona

Ecco la moviola del Corriere dello Sport di Hellas Verona-Fiorentina: “Buona partita per il bolognese Alessandro Prontera, nativo di Tricase e emiliano per motivi di studio. Vede bene sul rigore fischiato a Bonaventura, il VAR certifica l’offside di Faraoni. Chiude con 35 falli e 5 gialli. Nessun dubbio sul rigore assegnato alla Fiorentina: Bonaventura ruba un tempo di gioco a Barak che cercando il pallone trova solo il piede destro del giocatore viola. Prontera fischia subito con decisione, il VAR Orsato avalla. Bessa apre il gioco dalla parte opposta e trova Faraoni che arancia e mette alle spalle di Dragowski, solo a quel punto l’assistente Passeri segnala la posizione irregolare del giocatore di Juric: netto, almeno un metro oltre la linea difensiva. Poco dopo la mezzora del primo tempo, in area Ribery cade tentando una sforbiciata. Dietro di lui c’è Faraoni che si prende due rischi: prima trattiene la maglia del francese, che si allunga ma non sembra così netta da impedirgli la giocata, poi si appoggia con il petto sulla schiena del giocatore viola. Prontera lascia correre, Orsato avalla, ci può stare”.

