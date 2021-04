Vlahovic come Giuseppe Rossi, 16 gol in campionato. Rinnovo? La Fiorentina ci proverà a fine stagione

Dusan Vlahovic ha segnato 16 gol in questo campionato. Era dal 2013-14 che un giocatore della Fiorentina non segnava così tanto in una singola stagione. L’ultimo a riuscirci era stato Giuseppe Rossi. Il contratto in scadenza nell’estate del 2023, a fine stagione la Fiorentina cercherà di fargli rinnovare l’accordo. Ma raddoppiare l’ingaggio non basterà. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

