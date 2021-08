Moviola Roma-Fiorentina: “Non c’è il rosso a Dragowski, l’arbitro sbaglia. Giusta l’espulsione di Zaniolo”

Ecco la moviola di Roma-Fiorentina stilata da parte di Goalist: “Al 16′ del primo tempo episodio clou per il proseguo della partita. Dove la squadra viola rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Dragowski. Verticalizzazione della Roma che buca la difesa della Fiorentina e successivamente attaccante atterrato dal portiere. Decisione dell’arbitro non corretta, giusta sarebbe stata l’ammonizione in quanto manca la direzione complessiva dell’azione verso la porta. Più discutibile il parametro del possesso del pallone in quanto azione veloce e un possibile controllo sarebbe avvenuto in posizione ancora più defilata.

(Pag.96) I seguenti parametri presi in considerazione sono: 1. La distanza tra il punto in cui è stata commessa l’infrazione e la porta 2. La direzione generale dell’azione di gioco 3. La probabilità di mantenere o guadagnare il controllo del pallone 4. La posizione è il numero dei difendenti E questi sono i parametri DOGSO (denying an obvious goal-scoring opportunity), ossia l’evidente occasione di realizzare o meno un gol. Espulsione di Zaniolo per doppia ammonizione, decisione corretta”.